شكرا لقرائتكم الليجا لديها ملك واحد.. صحف إسبانيا تتغزل فى ميسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر ليونيل ميسى نجم برشلونة أغلفة الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم، الاثنين، بعدما قاد الفريق الكتالونى لتحقيق الفوز خارج ملعبه على ريال بيتيس بنتيجة 4 – 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة "الليجا".





وسجل ليونيل ميسى 3 أهداف "هاتريك"، ليعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدورى الاسبانى برصيد 66 نقطة متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب منافسيه اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى و12 نقطة على غريمه التقليدى ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وعنونت صحيفة "سبورت"، "الليجا لديها ملك واحد.. برشلونة يوسع الفارق إلى 10 نقاط عن أقرب مطارديه قبل 10 مراحل على نهاية الليجا.. ميسى يحسم لقب الدورى الاسبانى بشكل كبير للبارسا بعد العرض الرائع فى بينتو فيامارين.. جماهير ريال بيتيس توجه التحية إلى ليو على مستواه".





وأضافت الصحيفة أن ليونيل ميسى عزز صدارته لقائمة هدافى الدورى الاسبانى برصيد 29 هدفاً، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى دوريات أوروبا ليقترب من الاحتفاظ بجائزة الحذاء الذهبى، كما سجل ميسى 28 هدفاً من ضربة حرة مباشرة فى الليجا.

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أما صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فكتبت، "بيتيس 1 – 4 برشلونة.. البارسا 10/10.. جماهير ملعب فيامارين تصفق لميسي".

واصل ليونيل ميسى هوايته المفضلة فى تحقيق الأرقام القياسية، بعدما بات أول لاعب فى تاريخ الدورى الإسبانى يسجل 3 أهداف "هاتريك" فى ملعبى إشبيلية وريال بيتيس بإقليم الأندلس فى موسم واحد.

وبات ليونيل ميسى ثانى أكثر لاعب تحقيقاً للأنتصارات بمسابقة الدورى الاسبانى برصد 333 إنتصار، خلف حارس ريال مدريد السابق، وبورتو البرتغالى الحالى، إيكر كاسياس، صاحب الـ334 إنتصار.

ليونيل ميسى أكثر من ساهم فى تسجيل أهداف بالدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، بعدما سجل 29 هدفاً وصنع 12 هدفاً آخر.