أخبار الدوري الانجليزي يوم 18-3-2019.. فوز ليفربول وهزيمة تشيلسى...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الانجليزي يوم 18-3-2019 العديد من الأخبار الهامة، في مقدمتها اقامة مباراتى اليوم ضمن منافسات الجولة 31 بالبريميرليج.
وجاءت أهم أخبار الدوري الانجليزي يوم 18-3-2019 كالتال:
ليفربول يهزم فولهام وينتزع الصدارة
حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فوزاً غالياً على فولهام بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".
بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ساديو مانى من صناعة فيرمينو فى الدقيقة 26، قبل أن يتمكن ريان بابل من إدراك التعادل لفريق فولهام فى الدقيقة 74 من خطأ مشترك بين فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول والحارس أليسون.
ومن ركلة جزاء فى الدقيقة 81 تمكن جيمس ميلنر من تسجيل الهدف الثانى لنادى ليفربول، بعدما تعرض ساديو مانى للعرقلة من جانب حارس فولهام.
هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 76 نقطة فى صدارة الدورى الإنجليزى، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى والذى يمتلك مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة فى المركز الـ 19 وقبل الأخير فى جدول الترتيب.
التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول فى مباراة اليوم جاءت كالتالى، أليسون فى حراسة المرمى، أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبرتسون، فاينالدوم، فابينيو، لالانا، صلاح، مانى، فيرمينو.
فى حين جاءت التشكيلة الأساسية لفريق فولهام كالتالى، ريكو فى حراسة المرمى، ريم، براين، شامبرز، فوسو منساه، كاينرى، ميشيل سيرى، زامبو، بابل، أيات، ميتروفيتش.
ورفع ساديو مانى رصيده من الاهداف إلى 17 فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، ليعادل النجم المصرى محمد صلاح.
كما نجح ساديو مانى فى معادلة محمد صلاح فى إجمالى عدد الأهداف التى سجلها الثنائى فى كل المسابقات هذا الموسم، حيث أحرز محمد صلاح وساديو مانى 20 هدفًا حتى الآن، من بينها 17 فى الدورى الإنجليزي.
تشيلسى يتلقى الهزيمة السابعة
تلقى تشيلسي سابع هزيمة له هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي، بسقوطه أمام مضيفه فريق إيفرتون بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من البريميرليج.
افتتح البرازيلى ريتشارلسون أهداف إيفرتون فى الدقيقة 49 من زمن المباراة، بعد متابعته كرة مرتدة من من كيبا حارس تشيلسي ليضعها فى المرمى برأسه.
ونجح الآيسلندى جيلفى سيجوردسون فى إضافة ثانى أهداف التوفيز فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بعد متابعته للكرة المرتدة من حارس البلوز الذى تصدى لركلة جزاء.
بهذه النتيجة توقف رصيد تشيلسي عند 57 نقطة فى المركز السادس، بينما رفع إيفرتون رصيده للنقطة 40 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح برصيد 76 نقطة بعد فوزه الثمين اليوم على فولهام 2 – 1.
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