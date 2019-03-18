شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الانجليزي يوم 18-3-2019.. فوز ليفربول وهزيمة تشيلسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الانجليزي يوم 18-3-2019 العديد من الأخبار الهامة، في مقدمتها اقامة مباراتى اليوم ضمن منافسات الجولة 31 بالبريميرليج.

وجاءت أهم أخبار الدوري الانجليزي يوم 18-3-2019 كالتال:

ليفربول يهزم فولهام وينتزع الصدارة

حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فوزاً غالياً على فولهام بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ساديو مانى من صناعة فيرمينو فى الدقيقة 26، قبل أن يتمكن ريان بابل من إدراك التعادل لفريق فولهام فى الدقيقة 74 من خطأ مشترك بين فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول والحارس أليسون.

ومن ركلة جزاء فى الدقيقة 81 تمكن جيمس ميلنر من تسجيل الهدف الثانى لنادى ليفربول، بعدما تعرض ساديو مانى للعرقلة من جانب حارس فولهام.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 76 نقطة فى صدارة الدورى الإنجليزى، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى والذى يمتلك مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة فى المركز الـ 19 وقبل الأخير فى جدول الترتيب.

التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول فى مباراة اليوم جاءت كالتالى، أليسون فى حراسة المرمى، أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبرتسون، فاينالدوم، فابينيو، لالانا، صلاح، مانى، فيرمينو.

فى حين جاءت التشكيلة الأساسية لفريق فولهام كالتالى، ريكو فى حراسة المرمى، ريم، براين، شامبرز، فوسو منساه، كاينرى، ميشيل سيرى، زامبو، بابل، أيات، ميتروفيتش.

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ورفع ساديو مانى رصيده من الاهداف إلى 17 فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، ليعادل النجم المصرى محمد صلاح.

كما نجح ساديو مانى فى معادلة محمد صلاح فى إجمالى عدد الأهداف التى سجلها الثنائى فى كل المسابقات هذا الموسم، حيث أحرز محمد صلاح وساديو مانى 20 هدفًا حتى الآن، من بينها 17 فى الدورى الإنجليزي.