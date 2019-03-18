شكرا لقرائتكم الزمالك فى القمة.. 3 انتصارات وتعادلين وخسارة حصيلة الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتلى نادى الزمالك المصرى قمة مجموعته الرابعة فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تمكن من حصد 9 نقاط فى 6 مباريات بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة بالأربعة أمام جورماهيا الكينى وصيفه فى المجموعة.

البداية لم تكن مرضية لجماهير الأبيض الذى حصد نقطتين فقط من أصل 3 مباريات فى ذهاب المجموعة، حيث خسر أمام جورماهيا فى بداية المشوار فى كينا بنتيجة 4/2، وثم تعادل مخيب لآمال أمام نصر حسين داى فى ملعبه فى برج العرب، ثم عاد ليسقط فى فخ التعادل أمام بترو أتليتكو فى ملعبه أيضا.

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الفوز الأول جاء متأخرا بعد 3 جولات وتحديدا فى الجولة الرابعة فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وحسم التعادل السلبى مواجهة نصر حسين داى الجزائرى فى 5 يوليو ليتأهل متصدرا فى مجموعته.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك حسنية أغادير المغربى أو النجم الساحلى التونسى ونكانا رد ديفلز الزامبى حسب القرعة، التى ستقام يوم الأربعاء بعد غدا 20 مارس الجارى فى القاهرة.

وحدد الاتحاد الأفريقى إقامة مباريات الذهاب بدور ربع النهائى فى أيام 5 و6 و7 من أبريل المقبل، على أن تُقام مواجهات الإياب أحد أيام 12 و13 و14 من الشهر ذاته.