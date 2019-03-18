فرنسا تفقد مارسيال وتضم ليمار لتصفيات بطولة أوروبا 2020...

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جدة - عمرو شويل أكد الاتحاد الفرنسى لكرة القدم على موقعه الإلكترونى، أن إصابة فى الركبة أجبرت مهاجم مانشستر يونايتد، أنطونى مارسيال، على الانسحاب من تشكيلة فرنسا التى تواجه مولدوفا وأيسلندا هذا الشهر، فى تصفيات بطولة أوروبا 2020.
أضاف الاتحاد الفرنسي: "لاعب وسط أتلتيكو مدريد توماس ليمار سيحل محل مارسيال، الذى يواجه العديد من الصعوبات هذا الموسم بسبب ركبته اليمنى".
ويأتى انسحاب مارسيال (23 عاماً) من التشكيلة بعد محادثات بين أطباء المنتخب الفرنسى ويونايتد الذى شارك معه اللاعب فى الخسارة 1-2 أمام ولفرهامبتون فى دور ربع النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزى.
وكان مارسيال عاد لتشكيلة فرنسا لأول مرة منذ عام، بعدما سجل 11 هدفاً فى 30 مباراة بجميع المسابقات مع يونايتد هذا الموسم.
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