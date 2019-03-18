شكرا لقرائتكم ليونيل ميسي يُقرب الليجا من برشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب برشلونة من حسم لقب الدورى الاسبانى "الليجا" لصالحه، بعدما حقق فوزاً عريضاً خارج ملعبه على ريال بيتيس بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة "الليجا".

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 66 نقطة فى صدارة الدورى الاسبانى متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب منافسيه اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى و12 نقطة على غريمه التقليدى ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

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وسجل أهداف برشلونة أمام ريال بيتيس، ليونيل ميسى "هاتريك" فى الدقائق 18، 47، و85، ولويس سواريز "هدف" فى الدقيقة 63، بينما أحرز مورون هدف ريال بيتيس الوحيد، فى الدقيقة 82 من عمر المباراة.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، إنفوجراف، للمباريات الـ 10 المتبقية لناديا برشلونة واتلتيكو مدريد..