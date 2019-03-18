باريس سان جيرمان يقترب من حسم الدورى الفرنسى بثلاثية مارسيليا...

جدة - عمرو شويل بات تتويج باريس سان جيرمان بطلاً لمسابقة الدورى الفرنسى هذا الموسم بات "مسألة وقت"، بعد الفوز العريض الذى تحقق على مارسيليا بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من منافسات البطولة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 20 نقطة عن ليل، الذى خسر أمام موناكو صفر-1 على أرضه، ليقترب خطوة إضافية من الاحتفاظ بلقبه.

أحرز أهداف باريس سان جيرمان، كيليان مبابى فى الثوانى الأخيرة من زمن الشوط الاول، بعد أسيست رائع من الأرجنتينى آنخيل دى ماريا الذى سجل الهدفين الثانى والثالث بالدقيقتين 55 و66، بينما سجل فالير جيرمان الهدف الوحيد للضيوف بالدقيقة 46.

واستمر غياب مهاجم منتخب أوروجواى ادينسون كافانى عن صفوف باريس سان جيرمان لاصابة عضلية تعرض لها الشهر الماضى، كذلك النجم البرازيلى نيمار الذى لا يزال يتعافى من إصابة فى الكاحل.

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ووجهت رابطة الألتراس الخاصة بنادى باريس سان جيرمان رسالة قاسية للاعبى الفريق خلال مباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدورى الفرنسى.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن رابطة الألتراس الباريسية تركت مقاعدها فى حديقة الأمراء خاوية، ورفعت لافتة كبيرة تحمل عبارة: "لن ننسى" فى إشارة للغضب العارم بعد الخروج من دورى أبطال أوروبا، بالخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى 1-3 فى إياب دور الـ16.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الرابطة الباريسية عادت إلى أماكنها بعد ربع ساعة من بداية اللقاء، لتهتف: "باريس.. نحن هنا".

ويواجه لاعبو باريس سان جيرمان ومدربهم الألمانى توماس توخيل انتقادات حادة بعد صدمة مانشستر يونايتد، وفشل العملاق الباريسى فى عبور دور الـ16 للموسم الثالث على التوالى.