شكرا لقرائتكم نادى الزمالك ممنوع من الراحة بعد العودة استعدادا للمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض تدريبات الفريق فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب النادى بعد العودة للقاهرة صباح اليوم من الجزائر.

ورفض الجهاز الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام بعد غد الأربعاء، فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى الممتاز.

Advertisements

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة، قادمة من الجزائر فى السادسة والنصف من صباح اليوم بعد خوض مباراة نصر حسين داى الجزائرى وقام عدد من جماهير الزمالك باستقبال بعثة الفريق فى مطار القاهرة واحتفلت معهم بالتأهل لدور الثمانية فى الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تعادل مع الفريق الجزائرى بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت فى ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بطولة الكونفدرالية الأفريقية بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

وسيواجه الزمالك فى ربع نهائى الكونفدرالية، أحد أندية حسنية أغادير المغربى وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماها الكينى وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض فى مرحلة المجموعات.