شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر: لقب الهداف لا يشغلنى.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالهدف الذى أحرزه فى شباك حرس الحدود باللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس فى الدورى العام.

وقال قمر، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير"، "الاتحاد نجح فى الخروج بنتيجة إيجابية أمام حرس الحدود وتفادى الهزيمة فى لقاء اليوم".

وأضاف مهاجم الاتحاد، "دورى الموسم الجارى فى غاية الصعوبة، والفريق الذى سينجح فى البقاء كأنه توج بالبطولة نظرا لاشتعال صراع الهروب من الهبوط".

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وعن تصدره لقائمة هدافي الدوري المصرى، علق خالد قمر، "بشكر الجهاز الفنى واللاعبين والإدارة على دعهم لى الفترة الماضية، والأهم من الفوز بلقب هداف الدورى هو بقاء الاتحاد السكندرى فى الدورى واحتلال مركز مطمئن".

وأمد قمر أن الاتحاد السكندرى يضم لاعبين على أعلى مستوى، ونجحوا فى الفوز على الأهلي والزمالك والترجي التونسي في الموسم الجارى، ويتطلعون للعودة للمركز الطبيعى فى جدول الدورى.

وعن استبعاده من المنتخب قال قمر، "تركيزى منصب داخل الملعب مع الاتحاد وأتمنى أن أحصل على فرصة مع المنتخب الوطنى الفترة المقبلة، وسأواصل التدريب بقوة أملا في التواجد بقائمة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

يذكر أن أحرز خالد قمر هدف التعادل للاتحاد السكندري في مرمى حرس الحدود في الدقيقة 90 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس في الدوري المصري.