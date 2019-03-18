شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطير إلى النيجر فى الثانية ظهر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الثانية ظهر الخميس المقبل موعداً للسفر إلى النيجر بعد التأكد من إنهاء إجراءات السفر بطائرة خاصة، حيث تستغرق الرحلة 5 ساعات ونصف الساعة لتصل البعثة إلى العاصمة نيامى فى السابعة والنصف مساءً.

ويصطحب المنتخب الـ25 لاعباً فى الرحلة وهم: عمرو السولية ومحمد هاني، وصلاح محسن "الأهلي"، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، وطارق حامد، ومحمود علاء "الزمالك"، أحمد الشناوي، وعمر جابر، ونبيل عماد "دونجا"، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر "بيراميدز"، وباهر المحمدي، وعبد الرحمن مجدي "الإسماعيلي"، ومحمد أبو جبل، وأحمد أبو الفتوح "سموحة"، وإسلام جابر "الداخلية"، وعامر عامر "الإنتاج الحربي"، وعمار حمدي "الاتحاد السكندري"، ومصطفى محمد "طلائع الجيش".

والمحترفون: محمود حسن "تريزيجيه"، وكريم حافظ " قاسم باشا التركي"، ومحمد النني "أرسنال الإنجليزي"، وأحمد حسن "كوكا" "أولمبياكوس اليوناني"، وعلي أحمد "غزال" "فيرنس البرتغالي"، وعمرو وردة "أتروميتوس اليوناني".