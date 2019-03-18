شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10 أهداف "خرافية" فى الدورى المصرى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الفلسطينى محمود وادى مهاجم المصرى واحداً من أجمل أهداف الدورى المصرى، فى رباعية فريقه بمرمى سموحة، والتى جمعت الفريقين أمس السبت بالجولة الـ26 من عمر الدورى. ونستعرض أجمل 10 أهداف مسجلة في الدورى ماركة "هدف رائع" من ضمن أبرز الأهداف المسجلة فى الدورى المصرى. لمشاهدة الأهداف من هذا الرابط: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. 10 أهداف "خرافية" فى الدورى المصرى هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.