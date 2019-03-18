قصة صور.." دنيا وعنتر" حالة حب زملكاوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
شهد جدران نادى الزمالك قصة حب قوية بين لاعب نادى الزمالك محمد عنتر و الفنانة دنيا الحلو و اللذان احتفلا بعقد قرانهما مؤخرا قبل سفر بعثة الفريق الأبيض إلى الجزائر لمواجهة حسين داى .
قصة حب دنيا و عنتر حالة حب زملكاوية جدا ، خاصة و أن الفنانة الشابة تحب الزمالك كثيرا و تحضر جميع مبارياته فى الاستاد، كما أنها قامت بالغناء مؤخرا للفريق بأغنية شهيرة مع أحد صديقاتها .
و يرصد الخليج 365 لقطات لدنيا و عنتر فى الصور التالية :
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