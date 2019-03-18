شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يُجمّد صفقة الأهلي مع حارس مرمى في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الأورجوياني مارتن لاسارتي تجميد ملف التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم أن المدير الفني سبق وطلب تدعيم هذا المركز قبل أن يتراجع ويؤكد أن التعاقد مع حارس مرمى سيكون فى مؤخرة أولوياته خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية مشاورات بين أعضاء الجهاز الفني.

وأتفق المدير الفني مع معاونيه على أن الفريق يضم حالياً ثلاثة حُراس على مستوى عال من الكفاءة، كما أن الأهلي لديه أكثر من حارس صاعد يُمثل مستقبل النادي أمثال مصطفى شوبير وأحمد طارق لذا ليس منطقياً أن يبحث النادي عن التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة المقبلة .

وأكد لاسارتي خلال مناقشاته مع جهازه المعاون أن ضم حارس جديد للفريق في الصيف سيكون مُرتبط مستجدات قد تحدث خلال الفترة المقبلة أبرزها تعرض أحد الحُراس للإصابة الطويلة أو رغبة أحدهم في الرحيل لكن إذا استمر الحُراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي فلن يتم التعاقد مع حارس جديد خاصة وأن العلاقة بينهم جيدة وأن مستواهم مُطمأن للجهاز الفني الذى يرى أن على لطفي أبلى بلاءً حسناً خلال الفترة التى شارك فيها في مباراة فيتا كلوب الكونغولي بملعب الأخير بالجولة الخامسة لدور المجموعات والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.