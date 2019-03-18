شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ممنوع من الراحة بعد العودة للقاهرة استعداداً لمباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض تدريبات الفريق فى الخامسة مساء اليوم على ملعب النادى بعد العودة للقاهرة صباح اليوم من الجزائر.

ورفض الجهاز الفنى للزمالك منح اللاعبين راحة بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام بعد غد الأربعاء، فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى الممتاز.

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من الجزائر فى السادسة والنصف صباح اليوم بعد خوض مباراة نصر حسين داى الجزائرى، واستقبلت عدد من جماهير الزمالك بعثة الفريق فى مطار القاهرة واحتفلت معهم بالتأهل لدور الثمانية فى الكونفدرالية.

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وكان الزمالك قد تعادل مع الفريق الجزائري بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت فى ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بطولة الكونفدرالية الأفريقية بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

وسيواجه الزمالك فى ربع نهائي الكونفدرالية، أحد أندية حسنية أغادير المغربى وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى وصيف المجموعة الثانية، أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماها الكينى وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض في مرحلة المجموعات.