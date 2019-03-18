ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 31.. وقائمة الهدافين بعد تألق ماني وصيام صلاح

كتب: ضياء السقا

حق ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري، محمد صلاح، فوزا صعبا، على مضيفه، فولهام، بهدفين لهدف، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي ليفربول، ساديو ماني، وجيمس ميلنر، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض رايان بابل.

وفي سياق متصل، تلقى تشيلسي خسارة مفاجئة، على يد إيفرتون بهدفين دون رد، ليواصل البلوز أدائهم السيئ هذا الموسم.

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وعلى الجانب الأخر، لم يلعب مانشستر سيتي في هذه الجولة، نظرا لارتباطه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبذلك عاد ليفربول لقمة الدوري بـ76 نقطة، متفوقا على مانشتر سيتي الوصيف بنقطتين، علما بأن الأخير له لقاء مؤجل، وفي المركز الثالث توتنهام بـ61 نقطة، وأرسنال رابعا بـ60، ومانشستر يونايتد خامسا بـ58.

وعلى صعيد هدافي الدوري، يتصدر القائمة أجويرو بـ 18 هدفا، يليه محمد صلاح وأوباميانج وماني وهاري كين، بـ17 هدفا لكل منهم.