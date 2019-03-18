كلوب: أصبح من الصعب هزيمة ليفربول

وصف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، فوز فريقه 2-1 على فولهام اليوم الأحد بأنها مباراة متواضعة، لكن النتيجة مذهلة بعد عودته إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإستاد كريفين كوتدج.

وسمح الفوز الصعب لليفربول بالقفز بنقطتين فوق مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وبدا أن ليفربول سيفقد نقطتين قبل ضربة حظ سمحت للبديل جيمس ميلنر بحسم الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وبعد تقدمه بهدف ساديو ماني رقم 11 في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات، أهدر ليفربول العديد من الفرص وبدا أنه بدون طاقة في الشوط الثاني.

وتسبب خطأ فيرجيل فان ديك، الذي كان قريباً من جعل النتيجة 2-0 في مناسبتين بضربتي رأس، في منح فولهام التعادل قبل أن يحصل ماني على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس سيرجيو ريكو.

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واعترف كلوب أن “النتيجة جاءت مجاملة لأداء ليفربول، الذي تأثر بالإجهاد عقب الفوز الرائع 3-1 على مستضيفه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء”.

وقال كلوب “مباراة متواضعة لكن نتيجة مذهلة.. قبل إدراك التعادل بنحو خمس إلى عشر دقائق ارتكبنا العديد من الأخطاء البسيطة.. سيطرنا على المباراة تماماً ثم قدمنا الكرة إلى فولهام.. مررنا بأسبوع عصيب”.

وأضاف المدرب الألماني: “كنت واثقاً من أننا لن نشعر بالذعر ولن نتوتر بالقدر الذي كنتم تنتظرونه.. نحن على دراية بهذا الموقف.. الفرق الأخرى تجد صعوبة في الفوز علينا، لذا فهذا يعني أننا نملك فرصة للفوز باللقب”.

ويعتمد كلوب على فريقه في الحفاظ على الزخم للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990، ومع عدم إمكانية ارتكاب أي خطأ ساند المدرب الألماني فريقه لمواصلة الصراع حتى النهاية.

وقال كلوب: “لا يبدو أن سيتي سيفقد العديد من النقاط لذا فعلينا مواصلة الفوز.. انتصار اليوم مهم جداً.. يمكن مشاهدة ذلك في رد فعلنا بعد المباراة.. الآن من المهم أن يعود اللاعبون بحالة جيدة بعد فترة التوقف الدولي”.