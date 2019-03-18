تركت مجموعة ألترا باريس سان جيرمان موقعها المعتاد في إحدى جنبات مدرجات ملعب حديقة الأمراء) فارغاً خلال مواجهة “كلاسيكو فرنسا” أمام أوليمبيك مارسيليا في قمة الجولة الـ29 من “الليغ آ”، وذلك احتجاجاً على خروج الفريق من دوري الأبطال.
وقررت المجموعة عدم التواجد في المكان المخصص لها بالمدرجات خلال الساعة الأولى من اللقاء، في الوقت الذي اكتفت فيه بوضع لافتة كبيرة مكتوب عليها “لا ننسى”.
وأرادت المجموعة بهذه الرسالة الإعراب عن غضبها وإحباطها من خروج الفريق من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي في سيناريو درامي.
وعلى الرغم من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب أولد ترافورد، إلا أن الفريق الباريسي سقط أمام جماهيره بنتيجة (1-3) وفي الوقت القاتلـ لتتحول بطاقة دور الثمانية من باريس إلى مانشستر.
كانت هذه تفاصيل خبر أولترا سان جيرمان تقاطع “كلاسيكو فرنسا” احتجاجاً على توديع “الأبطال” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.