سواريز يخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد حجم الإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة مهاجمه الأوروغوياني الدولي لويس سواريز، بتمزق في أربطة كاحل القدم اليمنى، خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه ريال بيتيس 4-1، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.
أوضح النادي الكاتالوني عبر تويتر: “لويس سواريز يعاني من تمزق في أربطة الكاحل الأيمن، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية اليوم الإثنين لمعرفة حجم الإصابة فعلياً”.
وسجل سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في هذه المباراة، فيما استبدله المدرب في الدقيقة الأخيرة من المباراة”.
وتحدد الفحوص الطبية موقف اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الصين الودية، حيث استدعي لصفوف الفريق للمشاركة في هذه البطولة، لكن الإصابة قد تحرمه من خوض البطولة.
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