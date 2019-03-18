هذا ما قاله المبدع ميسي بعد تسجيله “هاتريك” في بيتيس

أكد نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الثلاثية التي قاد بها فريقه لدك شباك مضيفه ريال بيتيس 4-1، في ختام الجولة 28 من الدوري الإسباني، أن فريقه لم يحسم لقب “الليغا” بعد، على الرغم من ازدياد الفارق مع ملاحقه أتلتيكو مدريد لـ10 نقاط.

أشار ميسي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب بينيتو فيامارين: “الأمر يتوقف علينا، ولكننا لم نحسم شيئاً بعد، مررنا بمواقف صعبة كثيرة، علينا مواصلة اللعب بنفس مستوى مباراة اليوم، دون التفريط في أي نقاط”.

وقدم ليو أداءً رائعاً بأهدافه الثلاثة، وهو ما قوبل من جماهير الفريق الأندلسي بالتصفيق له بعد تسجيله للهدف الثالث “الهاتريك” والرابع لفريقه.

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وقال في هذا الصدد: “أشكر الجماهير على رد فعلها، دائماً ما كنا نحظى بمعاملة رائعة في كل مرة نأتي فيها إلى هنا”.

وشدد هداف المسابقة برصيد 29 هدفاً على شعوره بـ”السعادة”، ليس فقط للأهداف التي سجلها، ولكن أيضاً لتحقيق انتصار كان مهماً للغاية، لاسيما بعد سقوط أتلتيكو مدريد على يد بلباو.

كما أثنى قائد “البلاوغرانا” على أداء الفريق أمام منافس صعب مثل بيتيس: “المدرب قرأ المباراة بطريقة جيدة للغاية، ولم نواجه متاعب كبيرة، يجب التأقلم على أسلوب المنافس لأن المباريات جميعها حاسمة، ويجب أن نكون في أتم استعداد لها”.