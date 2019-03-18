شاهد.. أحمد شوبير يحتفل بعيد ميلاد نجله مصطفى على طريقته الخاصة

يحتفل أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، مساء اليوم الإثنين، بعيد ميلاد نجله مصطفى شوبير حارس ناشئي الأهلي الـ19.

قال شوبير بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي

"تويتر": "كل سنة وأنت طيب يا حارس المستقبل".

جدد الأهلي تعاقده مع مصطفى شوبير في أبريل 2018، ويقدم

نجل شوبير مستويات طيبة مع فريقه ببطولات قطاع الناشئين، ونال ثقة طارق سليمان الذي قرر تصعيده للفريق بعد إصابة الشناوي وإكرامي، ويرغب الجهاز الفني في إكساب اللاعبين الصغار خبرة التدرب مع الفريق الأول.