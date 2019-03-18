شاهد.. أحمد شوبير يحتفل بعيد ميلاد نجله مصطفى على طريقته الخاصة

يحتفل أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، مساء اليوم الإثنين، بعيد ميلاد نجله مصطفى شوبير حارس ناشئي الأهلي الـ19.
قال شوبير بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "كل سنة وأنت طيب يا حارس المستقبل".
جدد الأهلي تعاقده مع مصطفى شوبير في أبريل 2018، ويقدم
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