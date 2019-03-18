صلاح وعبدالسلام ينضمان للمنتخب الأوليمبي وبوطيب يطير للمغرب

يطير الثنائي عمر صلاح ومحمد عبدالسلام ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى إسبانيا، اليوم الإثنين، للانضمام لصفوف المنتخب الأوليمبي، الموجود حاليًا

في معسكر خارجي، لخوض مباراتين ودِّيتين.

بينما يسافر خالد بوطيب، مهاجم الفريق، إلى المغرب، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المغربي،

ووجود الثلاثي مع بعثة الزمالك في الجزائر، لخوض مباراة نصر حسين داي، في ختام دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

