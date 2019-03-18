وديتان لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا 2019

أكد مدير منتخب مصر الأول “إيهاب لهيطة” تحضير الاتحاد المصري لكرة القدم لمباراتين وديتين قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها ثلاثة مدن “السويس والإسماعيلية والقاهرة والاسكندرية”.

وقال لهيطة خلال حديث متلفز، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين “المنتخب سيخوض مباراتين وديتين في المعسكر الأخير قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019”.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد “الجهاز الفني للمنتخب سيحسم الوديتين بعد قرعة بطولة أمم أفريقيا، والمجدول لها يوم 12 أبريل المقبل”.

وكشف إيهاب لهيطة أن المعسكر الأخير لوصيف أمم أفريقيا 2017 سيقام في مصر، موضحًا إلى أن لجنة المسابقات تجتهد لتوفير فترة إعداد كافية للفريق استعدادًا للمسابقة القارية الغائبة عن خزائن مصر منذ 2010.

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وتولى المكسيكي خافيير أجيري تدريب المنتخب المصري بعد انتهاء عقد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ببداية شهر أغسطس 2018.

وقاد أجيري الفريق لفوز كاسح على النيجر في مستهل مشواره بنتيجة ستة أهداف نظيفة بعد شهر واحد من توليه المسؤولية، وكانت المباراة ضمن تصفيات أمم أفريقيا قبل أن يُسحب التنظيم من الكاميرون وينتقل إلى مصر.

وفازت مصر في جميع المباريات التي لعبتها فيما بعد تحت قيادة أجيري، بهزيمة سوازيلاند 1/4 و2/صفر ثم تونس 2/3 ضمن نفس التصفيات.

وسيلعب منتخب الفراعنة أمام النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا يوم 22 مارس الجاري، وستشهد المباراة مشاركة عدد من الوجوه الجديدة في ظل غياب لاعبين أمثال محمد صلاح وأحمد حجازي ورمضان صبحي ومروان محسن.