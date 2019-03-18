محمد صلاح يتفاعل مع نشاط أديداس

تفاعل النجم المصري محمد صلاح مع النشاط الكبير لشركة أديداس للأدوات والملابس الرياضية في الأيام الأخيرة، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستاجرام، وهو يرتدي أحدث طاقم تدريب Training Suit أصدرته أديداس.

تعيش الشركة الألمانية الشهيرة طفرة مالية وإعلانية منذ نهائيات كأس العالم 2018، وكشفت هذا الأسبوع عن ارتفاع أرباحها السنوية بـ 1.7 مليار يورو.

وأشيع في نهاية العام الماضي أن محمد صلاح سيتوقف عن الترويج لـ شعار أديداس بسبب غضب الشركة من الجدل السياسي الذي حام حول اللاعب صاحب الـ 26 عامًا خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2018.

وقالت تقارير صحفية أن شركة أديداس بصدد إلغاء عقدها مع محمد صلاح لموافقته على تكريم رئيس الشيشان “رمضان قديروف” وتقبله للمواطنة الشرفية.

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لكن وكيل أعمال محمد صلاح (رامي عباس) نفى تلك الأخبار في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وقال “كل ما كتب عن محمد صلاح وأديداس مُجرد هراء”.

وتعمل الشركة منذ بداية عام 2019 على نشر شعار أديداس في دول أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا، لتحقيق المزيد من الأرباح، وهذا ما أشارت إليه في آخر تقاريرها حول أرباحها المالية عن العام الماضي.

ويُعد شعار أديداس الأشهر بين جميع العلامات التجارية الخاصة بالملابس والأدوات الرياضية، بفضل تعاون الشركة مع أكبر أندية العالم أمثال ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ويوفنتوس.

كما ترعى أديداس أندية كبرى في الوطن العربي مثل الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، وهي الراعي الرسمي لكرة كأس العالم وكرة دوري أبطال أوروبا.