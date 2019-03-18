رياضة | جروس يحدد مهاجم الزمالك أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يحدد مهاجم الزمالك أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهاجم الأبيض أمام المقاولون العرب في الدوري المصري.

واستقر جروس على مشاركة عمر السعيد في خط هجوم الفريق الأبيض أمام المقاولون، بسبب سفر المغربي خالد بوطيب للانضمام إلى منتخب بلاده.

ويلعب بوطيب مع المغرب أمام مالاوي في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، بجانب مباراة ودية أمام الأرجنتين على أن يعود عقب لقاء التانجو من أجل الانضمام للزمالك قبل قمة الدوري أمام الأهلي يوم 30 مارس الجاري.