رياضة | يوؤرجن كلوب يصدم بايرن ميونيخ

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علق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على إمكانية التعاقد مع بايرن ميونيخ، لقيادة البافاري خلفا لنيكو كوفاتش، مدربى الفريق الحالي.

وكان ليفربول قد فاز على بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا، بنتيجة 3-1، ليودع البافاري دوري أبطال أوروبا.

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وقال كلوب، لصحيفة ذا صن البريطانية: ليس هناك أسطورة في ألمانيا أكثر من بيكنباور، إنه شعور عظيم أن يتحدث شخص مثله عني بشكل إيجابي.

وأضاف كلوب:بايرن فعل كل ما هو صواب في الـ10 أو الـ15 سنة الأخيرة، دون أن يرتكب الكثير من الأخطاء، لكنني أشعر أنني بخير هنا في ليفربول.

وتابع كلوب:أحب التواجد هنا، هناك الكثير من الفرص لتطوير فريق جيد بالفعل، لدي الثقة الكافية لكي أقول أنني المدرب المناسب لليفربول بالوقت الحالي، رغم أنه في كرة القدم علينا إثبات أنفسنا.