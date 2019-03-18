رياضة | خالد قمر: لقب الهداف لا يشغلني.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد قمر: لقب الهداف لا يشغلني.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري عن سعادته بالهدف الذي أحرزه في شباك حرس الحدود في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في الدوري العام.

وقال "خالد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير": "الاتحاد نجح في الخروج بنتيجة إيجابية أمام حرس الحدود وتفادي الهزيمة في لقاء اليوم".

وأكمل:" دوري الموسم الجاري في غاية الصعوبة والفريق الذي سينجح في البقاء كأنه توج بالبطولة نظرا لاشتعال صراع الهروب من الهبوط".

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وعن تصدره لقائمة هدافي الدوري المصري علق خالد قمر قائلا: "بشكر الجهاز الفني واللاعبين والإدارة على دعهم لي في الفترة الماضية، والاهم من الفوز بلقب هداف الدوري هو بقاء الاتحاد السكندري في الدوري واحتلال مركز مطمئن".

وتابع: "الاتحاد السكندري يضم لاعبين على أعلى مستوى ونجحنا في الفوز على الأهلي والزمالك والترجي التونسي في الموسم الجاري ونتطلع للعودة لمركزنا الطبيعي في جدول الدوري".

وعن استبعاده من المنتخب قال: "تركيزي منصب داخل الملعب مع الاتحاد واتمنى أن أحصل على فرصة مع المنتخب الوطني في الفترة القادمة، وسأواصل التدريب بقوة أملا في التواجد بقائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

يذكر أن أحرز خالد قمر هدف التعادل للاتحاد السكندري في مرمى حرس الحدود في الدقيقة 90 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس في الدوري المصري