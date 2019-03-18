رياضة | ريفر بليت يواصل انتصاراته في الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفر بليت يواصل انتصاراته في الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل ريفر بليت مسلسل انتصاراته المتتالية في الدوري الأرجنتيني، بفوز كبير 3 / صفر على إندبيندينتي، مساء الأحد، في المرحلة 23 من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز بوكا جونيورز على مضيفه سان مارتن توكومان 4 / 1.

وشهدت نفس المرحلة فوز باتروناتو على ديفينسا خوستيكا 2 / صفر، وتيجري على مضيفه تاليريس كوردوبا 3 / 1 وسان لورنزو على مضيفه روساريو سنترال 1 / صفر.

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وحقق ريفر بليت انتصاره الرابع على التوالي، وهو السابع له مقابل تعادلين في آخر تسع مباريات خاضها في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة وينفرد بالمركز الرابع، وتجمد رصيد إندبيندينتي عند 32 نقطة في المركز التاسع، بعدما مني بالهزيمة الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم أمطر ريفر بليت شباك ضيفه بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، سجلها جوليان ألفاريز وإجناسيو سكوكو ولوكاس براتو في الدقائق 59 و70 من ضربة جزاء و82، فيما شهدت الدقيقة 88 طرد خورخي فيجال من فريق إندبيندينتي.

وقلب بوكا جونيورز تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 / 1 على مضيفه سان مارتن توكومان ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي وتجمد رصيد سان مارتن توكومان عند 21 نقطة، في المركز الرابع والعشرين، حيث مني الفريق بالهزيمة السادسة مقابل تعادلين وانتصار وحيد في آخر تسع مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم.