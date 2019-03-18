رياضة | ثيم يتفوق على فيدرر في نهائي إنديان ويلز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثيم يتفوق على فيدرر في نهائي إنديان ويلز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز النمساوي دومينيك ثيم لقبه الأول في سلسلة بطولات الأساتذة من فئة 1000 نقطة، بعدما عوض تأخره بمجموعة، ليهزم روجر فيدرر 3-6 و6-3 و7-5، ويفوز ببطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وفي المجموعة الحاسمة، انتقل الزخم لصالح ثيم عندما أطلق ضربة ناجحة أمامية قوية بمحاذاة الخط الجانبي، ليكسر إرسال فيدرر ويتقدم 6-5.

وسقط اللاعب النمساوي على ظهره وغطى وجهه بيديه عندما سدد فيدرر، الذي كان يسعى لإحراز لقبه السادس في إنديان ويلز واللقب 101 في المجمل، في الشبكة في نقطة المباراة.

وأشاد ثيم (25 عاما)، الذي سيتقدم أربعة مراكز في التصنيف العالمي اليوم الإثنين، ليصل إلى المركز الرابع وهو أعلى تصنيف في مسيرته، بمنافسه السويسري.

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وقال ثيم موجها حديثه إلى فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، خلال مراسم تسليم الكأس "يسعدني التنافس معك، والتعلم منك، واللعب مع واحد من أساطير التنس عبر العصور".

وأضاف ضاحكا "أشعر بأنني ليس من حقي تهنئتك، لديك 88 لقبا أكثر مني، لذا أتمنى فقط أن تلعب لفترة أطول وأن نحظى بفرصة خوض مباريات نهائية كبيرة أخرى".

وتحلى فيدرر بروح رياضية بعد خسارته في النهائي بصحراء جنوب كاليفورنيا للعام الثاني على التوالي.

وقال "كانت فترة رائعة بالنسبة لي رغم أن الأمور لم تسر بشكل جيد اليوم، يا له من أسبوع رائع بالنسبة لدومينيك. لعب بصورة مذهلة طيلة الأسبوع، أنت تستحقها".