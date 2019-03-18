رياضة | سيفنتي يقهر باكس في دوري السلة الأمريكي

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أحرز جويل إمبيد 40 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة، ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 130-125 على ميلوكي باكس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

وحقق إمبيد، رقما مزدوجا للمرة الـ 52، كما سجل 30 نقطة على الأقل للمرة الـ 25، وأحرز 18 نقطة في الربع الأخير فقط.

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وأضاف جيمي باتلر 27 نقطة لصالح سيكسرز الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، وضمن رسميا التأهل للأدوار الإقصائية.

وكان يانيس أنتيتوكومبو رائعًا مع باكس وسجل 52 نقطة، وهو أعلى عدد من النقاط في مسيرته بمباراة واحدة، إضافة لاستحواذه على 16 كرة مرتدة كما مرر 7 كرات حاسمة.

ولعب باكس بدون صانع اللعب مالكولم بروجدون، الذي سيغيب لمدة 6 أسابيع على الأقل، بسبب إصابة في قدمه اليمنى.