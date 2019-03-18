رياضة | نجم الأهلي السابق مغضوب عليه في الاتحاد

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يرفض حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري العفو عن صبري رحيل لاعب زعيم الثغر الحالي المنتقل حديثا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

واستقر طولان على عدم العفو عن صبري رحيل إلا بعد الإلتزام والمشاركة مع زملائه في التدريبات، مؤكدا أن جميع اللاعبين سواسية أمامه ولن يشارك إلا اللاعب الجاهز فقط .

وأثار صبري رحيل أزمة في الاتحاد السكندري بسبب عدم مشاركته مع الفريق منذ انتقاله من الأهلي وهو ما تسبب في حالة من الإستياء ضده من قبل الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان .