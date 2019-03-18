رياضة | جماهير سان جيرمان تقاطع "كلاسيكو فرنسا" احتجاجا على توديع "الأبطال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير سان جيرمان تقاطع "كلاسيكو فرنسا" احتجاجا على توديع "الأبطال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تركت مجموعة ألترا باريس سان جيرمان موقعها المعتاد في إحدى جنبات مدرجات ملعب حديقة الأمراء) فارغاً خلال مواجهة "كلاسيكو فرنسا" أمام أوليمبيك مارسيليا في قمة الجولة الـ29 من "الليغ آ"، وذلك احتجاجاً على خروج الفريق من دوري الأبطال.

وقررت المجموعة عدم التواجد في المكان المخصص لها بالمدرجات خلال الساعة الأولى من اللقاء، في الوقت الذي اكتفت فيه بوضع لافتة كبيرة مكتوب عليها "لا ننسى".

وأرادت المجموعة بهذه الرسالة الإعراب عن غضبها وإحباطها من خروج الفريق من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي في سيناريو درامي.

وعلى الرغم من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب أولد ترافورد، إلا أن الفريق الباريسي سقط أمام جماهيره بنتيجة (1-3) وفي الوقت القاتلـ لتتحول بطاقة دور الثمانية من باريس إلى مانشستر.