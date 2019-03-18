رياضة | مفاجأة مدوية بشأن تعاقد برشلونة مع جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية بشأن تعاقد برشلونة مع جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق غييرمو آمور مدير العلاقات المؤسسية لنادي برشلونة الإسباني على فوز البارسا على ريال بيتيس 4-1 بالليجا ، موضحًا في الوقت ذاته حقيقة رغبة البارسا في التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

واستهل آمور تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تصفيق جماهير ريال بيتيس لميسي بعد إحرازه الهاتريك ، حيث قال: تصفيق جماهير بيتيس لميسي هو الاعتراف بالرقم 1 في العالم، كان رد فعل عفويًا منهم ، والذي خرج بسرعة كبيرة بعد الهدف.

وتابع: جماهير ريال بيتيس قامت بعمل رائع بعد تحيتها لميسي. كل الجماهير وقفت على أقدامها وقامت بترديد إسم ميسي وصفقت له بحرارة ، وهو شيء لا يمكن أن نراه في ملاعب كثيرة، خاصة وأن الفريق كان مهزوماً بنتيجة كبيرة.

وأضاف: بيتيس فريق جريء للغاية ، يلعب بشجاعة كبيرة ، ولكننا كنا الطرف الأفضل في المباراة ، وتمكنا من تسجيل الأهداف وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

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وعن الاقتراب من حسم لقب الدوري ، علق آمور: إنه ليس نهائيًا ، لكنه فرق جيد ، لقد وسعنا الفارق مع أتلتيكو مدريد من 7 ألى 10 نقاط ، ولكن يجب علينا الحذر ، هناك عدد أقل من المباريات المتبقية يجب أن نكون هادئين ، أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام.

من ناحية أخرى ، تحدث آمور عن المعلومات التي أعادت أنطوان جريزمان إلى دائرة الضوء في برشلونة ، وقال: هي مجرد شائعات، نحن لا نتحدث عن لاعبين متواجدين في فرق أخرى.

وواصل: يجب علينا أن نحترم وضع أتلتيكو بعد خروجه من الأبطال مؤخرًا ، ويمر بلحظات معقدة للغاية ، الموسم لا يزال على المحك.

وأتم آمور حديثه قائلًا: لا أعلم شيئاً عن وجود إتصالات مع اللاعب أو عن إحتمالية حدوثها ، نحن نركز بشدة على مباراة اليوم وعلى ما سيأتي لاحقًا وعلى مواجهة مانشستر يونايتد.