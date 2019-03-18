رياضة | مدرب بيتيس يفاجئ ميسي بتصريح مثير ويقارنه بـ"بيليه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيتيس يفاجئ ميسي بتصريح مثير ويقارنه بـ"بيليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغزل كيكي سيتيين، المدير الفني لريال بيتيس، في الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بعد فوز البلوجرانا 4-1، في الجولة الـ 28 من الليجا.

وقال سيتيين، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:لم أر لاعبا مثل ميسي في العالم بأكمله، إنه يبهرنا منذ 10 سنوات، لا أعرف إذا كان بيليه تمتع بهذه الاستمرارية أم لا.

وأضاف مدرب بيتيس:ميسي لاعب متكامل، ويعرف جيدا كيف يهز شباك الخصوم واستغلال الفرص التي تسنح له.

وعلق سيتيين، على جماهير فريقه، التي قامت بالتصفيق لميسي، بعد هدف برشلونة الرابع مختتما: فخور للغاية، لقد أحببت حقا رد فعلهم بتقديرهم لميسي، عانينا أمامه، لكن هذا يجعلنا نستمتع بكرة القدم، السلوك كان غير عادي.