رياضة | أتلانتا يونايتد يفشل في افتتاح سجل انتصاراته بالدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلانتا يونايتد يفشل في افتتاح سجل انتصاراته بالدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدد أتلانتا يونايتد البداية السيئة، في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الأمريكي، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي وسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع فيلادلفيا يونيون، مساء الأحد (صباح اليوم الإثنين بتوقيت جرينتش) في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وأحرز سينسيناتي الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم، بنتيجة 3 / صفر على بورتلاند تيمبرز، بنفس المرحلة التي شهدت أيضا تعادل نيويورك سيتي مع لوس أنجلوس إف سي 2 / 2.

ورفع أتلانتا يونايتد رصيده إلى نقطتين من تعادلين متتاليين بعدما استهل رحلة الدفاع عن لقبه بهزيمة مبكرة في المسابقة، وحصد فيلادلفيا يونيون النقطة الأولى له في المسابقة حتى الآن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم فيلادلفيا يونيون بهدف سجله بريندن آرونسون في الدقيقة 47 وتعادل أتلانتا يونايتد بهدف سجله إيزكويل باركو في الدقيقة 70.

Advertisements

وتغلب سينسيناتي على تيمبرز بثلاثية نظيفة سجلها كيندال واتسون وألان كروز وماتيو دوبلان في الدقائق 15 و61 و63 فيما شهدت الدقيقة 71 طرد لاري مبيالا من فريق تيمبرز لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ورفع سينسيناتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس بمجموعة الشرق، وتجمد رصيد تيمبرز عند نقطة واحدة في المركز العاشر بمجموعة الغرب.

وواصل نيويورك سيتي مسلسل التعادلات وسقط في فخ التعادل 2 / 2 مع لوس أنجلوس إف سي، ليكون التعادل الثالث على التوالي ويحصد الفريق نقطته الثالثة في البطولة حتى الآن، فيما رفع لوس أنجلوس رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بمجموعة الغرب.

وتقدم نيويورك سيتي مرتين بهدفين سجلهما ألكسندر ميتريتا وألكسندر رينج في الدقيقتين 39 و62، وتعادل لوس أنجلوس في المرتين بهدفين سجلهما المكسيكي كارلوس فيلا في الدقيقتين 43 و76 من ضربة جزاء.