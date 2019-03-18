رياضة | ليون يستعيد صدارة الدوري المكسيكي بثنائية في فيراكروز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليون يستعيد صدارة الدوري المكسيكي بثنائية في فيراكروز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب ليون على ضيفه فيراكروز بهدفين نظيفين، ليستعيد صدارة مرحلة إياب الدوري المكسيكي، وذلك في ختام الجولة الـ 11 من عمر البطولة.

ثنائية ليون حملت توقيع جان مينيسيس في الدقيقة 9، وخوسيه ماسياس في الدقيقة 41، ليرفع الفريق رصيده إلى 26 نقطة ويستيعد الصدارة التي كان قد انتزعها منه مؤقتا، تيجريس عقب تغلبه على كيريتارو 4-1.

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وتراجع تيجريس للوصافة بفارق الأهداف خلف ليون، أما فيراكروز الذي لم يحقق اي انتصار حتى الآن بالبطولة فيواصل احتلال المرتبة قبل الأخيرة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام كيريتارو المتذيل.

وفي مباراة أخرى، فاز نيكاكسا على ضيفه سانتوس بنتيجة 2-1، ليصعد للمركز السادس برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف أمام كروز أزول، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 15 نقطة في المرتبة العاشرة.

سجل هدفي نيكاكسا، فاكوندو كوستا ورودريجو كونتريراس، بينما أحرز خوليو فورتش هدف أصحاب الأرض.