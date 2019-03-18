رياضة | الأهلي يرصد مكافأة ضخمة للاعبيه قبل موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرصد مكافأة ضخمة للاعبيه قبل موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مكافأة ضخمة للاعبي الفريق الأحمر لكرة القدم قبل موقعة الزمالك.

وحدد الأهلي 15 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على شبيبة الساورة، إضافة إلى 30 ألف جنيه وفقا للائحة الخاصة بقطاع الكرة في النادي بجانب مكافأة صعود لدور الثمانية لكل لاعب، ليصبح إجمالي المكافآت 45 ألف جنيه.

وصرف مسؤولو الأحمر جميع المستحقات المتأخرة والمتعلقة بمباريات الدوري، وبلغت 65 ألف جنيه لكل لاعب قبل مباراة القمة أمام الزمالك، ليصبح إجمالي المستحقات لكل لاعب شارك بالقائمة المحلية والأفريقية 110 آلاف جنيه.

وطالب مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي من معاونيه تجهيز صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر قبل مباراة القمة أمام الزمالك.

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ويستعد فريق الأهلي يوم الأربعاء المقبل لمباراة الزمالك في قمة الدوري الممتاز يوم 30 مارس الجاري.

وشدد لاسارتي على الجهاز المعاون ضرورة تجهيز صالح جمعة للاعتماد عليه في تشكيل الأهلي أمام الغريم التقليدي الزمالك ومفاجأة القلعة البيضاء في قمة الدوري.

وخرج صالح جمعة من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفين لفريق الأهلي في مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية للنادي الأحمر ومباريات الدوري الممتاز في الفترة الماضية أيضاً.

ويسعى لاسارتي لاستغلال صالح جمعة بشكل مثالي مع الأهلي أمام الزمالك وتحقيق الفوز في إطار المنافسة على لقب الدوري الممتاز.