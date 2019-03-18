رياضة | الأندية المتأهلة لدور الثمانية بالكونفيدرالية.. العرب يسيطرون وحامل اللقب يودع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأندية المتأهلة لدور الثمانية بالكونفيدرالية.. العرب يسيطرون وحامل اللقب يودع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز النجم الساحلي هدفاً مبكراً ليفوز 1-0 على ضيفه ساليتاس من بوركينافاسو، في الجولة الختامية لدور المجموعات ليرافق مواطنه الصفاقسي إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس الأحد.

الكونفيدرالية الأفريقية: تأهل الزمالك وجورماهيا لدور الثمانية

وودع الرجاء البيضاوي المغربي، حامل اللقب، البطولة بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى التي تأهل عنها نهضة بركان وحسنية أغادير.

وتصدر الزمالك المصري المجموعة الرابعة بتسع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن جورماهيا الكيني صاحب المركز الثاني الذي رافقه للدور المقبل.

وبات الهلال السوداني سادس الأندية العربية في دور الثمانية بعد فوزه الكبير 4-1 على ضيفه نكانا الزامبي ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن ضيفه الذي رافقه للدور التالي.

ورغم فوزه 2-1 على ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني إلا أن زيسكو يونايتد ودع المسابقة بعد تجمد رصيده عند سبع نقاط متساوياً مع كوتوكو.

*تأهل تونسي

وكان التعادل يكفي النجم الساحلي للحاق بالصفاقسي الذي ضمن تأهله إلى أدوار خروج المغلوب منذ الجولة السابقة.

وأحرز فراس بالعربي هدف النجم والمباراة الوحيد بعد ست دقائق من البداية ليرفع الفريق التونسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني متأخراً بفارق نقطتين عن الصفاقسي المتصدر الذي فاز بالنتيجة ذاتها على مستضيفه إينوجو رينجرز النيجيري.

وكان إينوجو رينجرز يأمل في الفوز على الصفاقسي وخسارة النجم الساحلي أمام ساليتاس لينتزع بطاقة التأهل الثانية لكنه سقط على أرضه بهدف المدافع نسيم هنيد في الدقيقة 73.

Advertisements

وودع إينوجو رينجرز المسابقة بعد توقف رصيده عند خمس نقاط في المركز الثالث وتذيل ساليتاس المجموعة الثانية بأربع نقاط.

* صعود أغادير ونهضة بركان

انضم حسنية أغادير المغربي لمنافسه المحلي نهضة بركان إلى دور الثمانية بفوزه عليه 1-0 بصعوبة مستفيداً من الفوز الكبير لمنافسه المحلي الآخر الرجاء البيضاوي 4-1 على مضيفه أوتو دويو من الكونغو ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.

وصعد حسنية أغادير للمركز الثاني بثماني نقاط متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن نهضة بركان المتصدر الذي خسر لأول مرة في دور المجموعات.

وودع الرجاء المسابقة رغم زيادة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بعد فوزه الأول في المجموعة متقدماً بفارق نقطتين عن أوتو دويو متذيل الترتيب.

* الزمالك في الصدارة

وحسم الزمالك تأهله إلى أدوار خروج المغلوب بعد تعادله سلبياً مع مستضيفه نصر حسين داي الجزائري ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة مقابل ثماني لحسين داي الذي ودع البطولة بعد احتلاله المركز الثالث.

وتساوى غورماهيا مع الزمالك لكنه احتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة بعد فوزه 1-- على بترو أتليتيكو الأنغولي متذيل الترتيب بسبع نقاط.

* الهلال يفوز برباعية

واعتلى الهلال صدارة المجموعة الثالثة بعدما اكتسح ضيفه نكانا 4-1 بفضل ثنائية وليد الشعلة في الدقيقتين 16 و61 وهدفي شرف الدين شيبوب بعد خمس دقائق من البداية وإدريس مبومبو القادم من الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 77.

ورغم فوز زيسكو 2-1 على كوتوكو إلا أنهما ودعا المسابقة بعد تجمد رصيدهما عند سبع نقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.