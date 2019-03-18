رياضة | فالفيردي: الأمور تصبح سهلة عندما تكون الكرة بحوزة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: الأمور تصبح سهلة عندما تكون الكرة بحوزة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب انتصار فريقه الكبير على ريال بيتيس 4-1، في ختام الجولة 28 من "الليجا"، على أهمية هذه المباراة بعد خسارة أتلتيكو مدريد الوصيف، حيث أن الفارق أصبح حالياً 10 نقاط بينهما.

ذكر المدرب الباسكي على أنه تتبقى 30 نقطة، ولهذا فعلى اللاعبين توخي الحذر، إلا أنه وصف هذه الخطوة بـ"المهمة للغاية"، لاسيما وأنها جاءت أمام منافس كان يعرف أنه سيطبق الضغط العالي، وسيقدم مباراة مكثفة وقوية، ولهذا فضل الضغط على لاعبيه، لتجنب ما حدث في مباراة الدور الأول، والخسارة في قلب الكامب نو 3-4.

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وأكد فالفيردي في تصريحاته عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب بينيتو فيامارين، أن فريقه شكل خطورة كبيرة في كل مرة كان يتخطى فيها منتصف الملعب، وأن التغيير في طريقة اللعب كان فعالاً بفضل مجهود اللاعبين والأهداف الثلاثة الرائعة لميسي الذي تصبح الأمور سهلة جداً في وجوده".

وعلى الرغم من حالة التفاؤل داخل أروقة "البلاوجرانا"، إلا أن فالفيردي نبَه على أنه دون الفوز بأي لقب ما زال من المبكر التفكير في الثلاثية، ولا حتى الحديث عن حسم لقب "الليجا".