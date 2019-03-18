الان تتابع كأس إنجلترا: برايتون يصطدم بمانشستر سيتي في نصف النهائي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
أوقعت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فريق مانشستر سيتي في مواجهة برايتون، بينما يلعب وولفرهامبتون مع مع واتفورد.
وكان برايتون قد بلغ الدور نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز 5-4 بركلات الترجيح على ميلوول الأحد، بعدما بدأ عودته قبل دقيقتين من النهاية ليتعادل 2-2.
وأطاح مدافع ميلوول، جيك كوبر، بركلات الترجيح السادسة فوق العارضة بعدما سدد غلين موراي مهاجم برايتون في العارضة، وتصدى ماترايان لركلة من مالون روميو لاعب ميلوول.
وهذه هي أول مرة يصل فيها برايتون إلى الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد منذ عام 1983، لكنه أمام مهمة صعبة جدا بمواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي.
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