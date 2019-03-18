أخبار ليفربول يوم 18-3-2019 .. الريدز يعود لصدارة الدورى الإنجليزى...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار ليفربول يوم 18-3-2019 العديد من الأخبار الهامة، في مقدمتها عودة الريدز لصدارة الدورى الإنجليزى عقب الفوز الصعب على فولهام بثنائية مقابل هدف وحيد.
وجاءت أخبار ليفربول يوم 18-3-2019 كالتالى:
ليفربول يهزم فولهام ويتصدر البريميرليج
حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فوزاً غالياً على فولهام بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".
بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ساديو مانى من صناعة فيرمينو فى الدقيقة 26، قبل أن يتمكن ريان بابل من إدراك التعادل لفريق فولهام فى الدقيقة 74 من خطأ مشترك بين فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول والحارس أليسون.
ومن ركلة جزاء فى الدقيقة 81 تمكن جيمس ميلنر من تسجيل الهدف الثانى لنادى ليفربول، بعدما تعرض ساديو مانى للعرقلة من جانب حارس فولهام.
هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 76 نقطة فى صدارة الدورى الإنجليزى، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى والذى يمتلك مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة فى المركز الـ 19 وقبل الأخير فى جدول الترتيب.
التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول فى مباراة اليوم جاءت كالتالى، أليسون فى حراسة المرمى، أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبرتسون، فاينالدوم، فابينيو، لالانا، صلاح، مانى، فيرمينو.
فى حين جاءت التشكيلة الأساسية لفريق فولهام كالتالى، ريكو فى حراسة المرمى، ريم، براين، شامبرز، فوسو منساه، كاينرى، ميشيل سيرى، زامبو، بابل، أيات، ميتروفيتش.
ورفع ساديو مانى رصيده من الاهداف إلى 17 فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، ليعادل النجم المصرى محمد صلاح.
كما نجح ساديو مانى فى معادلة محمد صلاح فى إجمالى عدد الأهداف التى سجلها الثنائى فى كل المسابقات هذا الموسم، حيث أحرز محمد صلاح وساديو مانى 20 هدفًا حتى الآن، من بينها 17 فى الدورى الإنجليزي.
حقق ساديو مانى العديد من الأرقام المميزة بعدما سجل هدفاً فى فوز ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح على فولهام 2-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
1 - ساديو مانى رفع رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى إلى 17 هدفاً، ليكون أفضل هداف سنغالى فى موسم واحد متفوقا على ديمبا با، الذى سجل 16 هدفا فى موسم 2011/2012.
2 - النجم السنغالى ارتقى لوصافة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفاً، متساوياً مع زميله محمد صلاح، وبفارق هدف واحد عن المتصدر أجويرو نجم مانشستر سيتي.
3 - ساديو مانى سجل الهدف 11 فى آخر 11 مباراة خاضها مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.
4 - أصبح ساديو مانى ثانى لاعب إفريقى فى تاريخ الفريق يصل إلى الهدف 40 فى البريميرليج بعد محمد صلاح صاحب الـ 49 هدفاً.
5 - ساديو مانى سجل 9 أهداف فى الدورى الإنجليزى فى عام 2019؛ الأكثر فى البطولة مع سيرجيو أجويرو.
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