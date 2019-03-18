شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح محمد إبراهيم الفرصة الأخيرة لحسم أزمة التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك على منح محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، فرصة أخيرة من أجل تمديد عقده خلال الفترة الجارية، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وكان اللاعب قد رفض تمديد التعاقد خلال شهر يناير الماضى، ما أدى إلى تعثر إعارته إلى الإسماعيلى ثم خرج من الحسابات الفنية بعد ذلك للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق محمد إبراهيم وظهوره بمستوى جيد خلال مشاركاته مع فريق الشباب بالزمالك فى بطولة الجمهورية، خاصة فى أخر مباراتين أمام الأهلى والإسماعيلى فى البطولة، وحرص جهاز الأبيض على متابعة حالة اللاعب خلال المشاركات مع فريق الشباب من أجل الاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من مسألة تمديد التعاقد مع النادى؛ خاصة أن مرتضى منصور، رئيس النادى، أوضح أنه يريد الاحتفاظ بمحمد إبراهيم داخل القلعة البيضاء، ويرى أنه من المواهب الكبيرة التى يجب استغلالها لصالح الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيبحث مسئولو الزمالك مع محمد إبراهيم مسألة تمديد التعاقد والتركيز مع الفريق من أجل العودة لحسابات السويسرى كريستيان جروس بعدما ابتعد عن الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، وتأتى الفرصة الأخيرة للاعب من أجل تمديد التعاقد قبل نهاية الموسم الجارى حتى يستفيد الفريق من خدماته، خاصة أنه فى حالة عدم تجديد التعاقد سيلجأ النادى إلى تسويقه فى الصيف المقبل، حتى يستفيد من وراءه ماليا خاصة أنه سيمكنه فى شهر يناير المقبل التوقيع لأى نادى بشكل مجانى وهو ما يرفضه مسئولو النادى الأبيض حفاظا على حقوق النادى.