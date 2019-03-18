شكرا لقرائتكم خبر عن وردة و غزال ينضمان لصفوف المنتخب اليوم استعداداً للنيجر و نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم اليوم الاثنين على غزال و عمرو وردة لمعسكر المنتخب الوطني الأول ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2019 والمحدد لها يوم السبت المقبل والمباراة الودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس الجاري بمدينة اسابا.

حدد خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني ، الثانية ظهر الخميس المقبل ، موعدا للسفر الي النيجر بعد التأكد من انهاء إجراءات السفر بطائرة خاصة حيث تستغرق الرحلة ٥ ساعات ونصف الساعة لتصل البعثة الي العاصمة نيامي في تمام السابعة والنصف مساء.

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كان أجيري اختار 25 لاعبا للمعسكر بينهم 6 محترفين هم علي غزال وكريم حافظ وعمرو وردة واحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجيه ومحمد النني ، إلا ان الاخير طلب من خافير اجيري تأجيل الانضمام لمعسكر المنتخب حتي غداً الثلاثاء خاصة وانه لن يشارك في المباراة الاولي امام النيجر نظرا لإيقافه للحصول علي إنذارين ، ويتواجد في معسكر الفراعنة حاليا 16 لاعبا هُم فى حراسة المرمى: عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،عمر جابر (بيراميدز)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى) و نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).

من المقرر ان ينضم لاعبو الزمالك وهم طارق حامد وجنش ومحمود علاء للمعسكر عقب مباراة المقاولون العرب بالدوري يوم الاربعاء المقبل .