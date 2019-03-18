شكرا لقرائتكم خبر عن «ليس نقدًا لـ محمد صلاح».. صحيفة بريطانية تتغزل في ماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد استعادة ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إثر عودته من فولهام بثلاث نقاط ثمينة، أولت الصحف البريطانية اهتماما ملحوظا بأداء نجم الفريق ساديو ماني الذي كان لمهاراته فضل كبير على فوز الريدز.

وقالت صحيفة «آي»، وفقا لموقع «بي بي سي عربي»، إن ماني الذي كان في كامل لياقته رجح كفة ليفربول التي تذبذبت بسبب «عدم دقة النجم المصري محمد صلاح في التصويب وصيامه المستمر منذ فترة عن التهديف».

وفي تقرير بعنوان «شكرا للسماء على ماني: المهاجم كامل اللياقة عوض إخفاق مدفعية صلاح»، قالت الصحيفة إنه «في جسم الإنسان، عندما يبدأ عضو في التداعي، يعوضه آخر. وعندما لا يعمل ذراع بشكل جيد، يقوى الآخر».

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ويشير التقرير، بذلك، إلى تراجع أداء صلاح وتوقفه عن التهديف في الفترة الأخيرة. ويقول إن مباراة فولهام كانت هي السابعة على التوالي التي لم يهز فيها النجم المصري الشباك.

ويضيف أنه بإدراك ماني، سواء بقصد أو بدون قصد، الضعف المؤقت لدى صلاح، فإن قوته قد زادت خلال المباراة، وكان أكثر قدرة على رؤية المساحات واستغلالها مع الفرص المتاحة.

وسجل ماني الهدف الأول، وبفضله حصل الريدز على ضربة جزاء أحرز منها ميلنر هدف الفوز الثاني على فولهام الذي سجل هدفا واحدا في المباراة التي أٌقيمت على أرضه.

وحرص التقرير على التأكيد على أنه «لا يجب أن يُقرأ هذا على أنه نقد لصلاح». ويشير إلى أن الملك المصري «سجل حتى الآن نفس العدد من الأهداف الذي سجله ماني في كل المسابقات (20 هدفا)». وأضاف «من المؤكد أن التهديف (من جانب صلاح) سوف يعود».