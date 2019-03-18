التلال والاتحاد يتنافسان على كأس بطولة المحبة والسلام لكرة الطاولة

يقام اليوم الإثنين نهائي بطولة المحبة والسلام لكرة الطاولة بين التلال من عدن والاتحاد من حضرموت وذلك في صالة الفقيد الحيدري بنادي المنصورة في العاصمة عدن.
فيما سيلتقي وحدة تريم والروضة على البرونزية في بطولة الفرقي.
وتستمر منافسات بطولة المحبة والسلام لكرة الطاولة بين 12 فريقاً من المحافظات لمدة ثلاثه أيام بدأت السبت، على أن يحصل البطل في بطولة الفرقي على كأس الشهيد اللواء صالح ناصر الزنداني.
يشار إلى أن البطولة ضمت محافظات عدن ولحج وابين والضالع وحضرموت الساحل والوادي .
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