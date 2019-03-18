أخبار كريستيانو رونالدو يوم 18-3-2019 عن احتفال ابنتة بكرة الهاتريك...

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جدة - عمرو شويل غاب اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الايطالى عن لقاء فريقه امام جنوى وهي المرة الأولى هذا الموسم الذى يتم استبعاده لأسباب فنية.

أخبار كريستيانو رونالدو يوم 18-3-2019 عن سبب استبعاد رونالدو عن لقاء جنوى

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن قرار أليجري باستبعاد رونالدو لمنحه قسطًا من الراحة قبل الانضمام إلى معسكر منتخب البرتغال حيث يستعد لمواجهة أوكرانيا وصربيا في تصفيات يورو 2020 نهاية مارس الجاري.

وجدير بالذكر ان فريق يوفنتوس سقط أمام مضيفه جنوى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين امس، الأحد، على ملعب "ماراتسى" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

أحرز هدفى جنوى فى اللقاء ستيفانو ستيورارو وجوران بانديف فى الدقيقتين 72 و81 من عمر أحداث المباراة.

وشهدت المباراة عقما هجوميا من يوفنتوس طوال أحداث الـ 90 دقيقة حيث فشل باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش فى تشكيل أى خطورة حقيقية على مرمى جنوى، حتى تمكن أصحاب الأرض من خطف هدفين ليتلقى "السيدة العجوز" أول هزيمة فى الموسم الجارى بالدورى الإيطالى.

ابنة رونالدو تلعب بكرة "هاتريك" أتلتيكو مدريد

شملت أخبار كريستيانو رونالدو يوم 18-3-2019 ظهور طفلة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وهي تركض وراء الكرة التي احتفظ بها والدها بعد تسجيل هاتريك بها فى شباك أتلتيكو مدريد الإسبانى بإياب دور الـ16 للبطولة، وقاد اليوفى للصعود نحو دور الثمانية بالبطولة.

وحرص رونالدو على مراقبة طفلته الصغيرة وهى تركض وراء كرة الهاتريك التي احتفظ بها تفائلا بالكرة.

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سجل كريستيانو رونالدو أمام أياكس

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فى مواجهة أياكس أمستردام الهولندي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" فإن فريق أياكس هو ثالث أكثر فريق استقبالا للأهداف من كريستيانو رونالدو بدوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الدون البرتغالي للفريق الهولندي المرتقبة.

وأشارت الشبكة إلى أن كريستيانو رونالدو نجح فى تسجيل 7 أهداف فى شباك أياكس خلال المباريات الماضية، ولم يسجل أكثر سوى أمام بايرن ميونخ (9) ويوفنتوس (10).

وحدد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا يومى 9 و10 أبريل المقبل، فيما ستقام مباريات الإياب يومى 16 و17 من ذات الشهر.