شكرا لقرائتكم أخبار الدورى الأيطالى يوم 18-3-2019 سقوط يوفتنوس للمرة الاولي ومحاولات لضم سانشيز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط فريق يوفنتوس أمام مضيفه جنوى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين امس، الأحد، على ملعب "ماراتسى" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

أخبار الدورى الأيطالى يوم 18-3-2019 عن تفاصيل لقاء يوفنتوس وجنوى

أحرز هدفى جنوى فى اللقاء ستيفانو ستيورارو وجوران بانديف فى الدقيقتين 72 و81 من عمر أحداث المباراة.

وشهدت المباراة عقما هجوميا من يوفنتوس طوال أحداث الـ 90 دقيقة حيث فشل باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش فى تشكيل أى خطورة حقيقية على مرمى جنوى، حتى تمكن أصحاب الأرض من خطف هدفين ليتلقى "السيدة العجوز" أول هزيمة فى الموسم الجارى بالدورى الإيطالى.

كما تغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء لصالح جنوى فى الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول، وألغى هدف التقدم الذى أحرزه باولو ديبالا لصالح يوفنتوس فى الدقيقة 55 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR".

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 75 فى صدارة ترتيب جدول الدورى الإيطالى، ويرتفع رصيد جنوى إلى النقطة 33 فى المركز الـ 12.

ودخل يوفنتوس مباراة جنوى بتشكيل يغيب عنه البرتغالى كريستيانو رونالدو بعد إستبعاده من القائمة بفرمان من أليجرى لإراحته بدنياً.

وجاء التشكيل كالأتى..

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع : بونوتشى، روجاني، كاسيريس

خط الوسط : بيانيتش، إيمري كان، بينتانكور، أليكس ساندرو، جواو كانسيلو

الهجوم: باولو ديبالا ، ماريو ماندزوكيتش

ترتيب الدوري الأيطالى

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صفقات في طريقها اللانضمام ليوفنتوس

شملت أخبار الدورى الأيطالى يوم 18-3-2019 عن كشف الموقع الرسمى لفريق يوفنتوس على الإنترنت أن إدارة يوفنتوس وضعت النجم التشيلي أليكسيس سانشيز فى قائمة تدعيمات انتقالات يونيو المقبل، مستغلين فى ذلك الموسم المُخيب للآمال الذى يقدمه مع الشياطين الحمر.

وأشار الموقع الرسمى للنادى إلى أن هناك عقبة وحيدة تعوق طريق يوفنتوس نحو ضم أليكسيس سانشيز وهى الراتب السنوى الكبير للنجم التشيلي، حيث يحصل على نحو 20 مليون يورو "خالصة الضرائب" فى الموسم الواحد.

وأوضح الموقع أن يوفنتوس الإيطالى قد يغير موقفه من ضم أليكسيس سانشيز فى حال عدم موافقته على تخفيض راتبه السنوي الذى يحصل عليه حالياً مع مانشستر يونايتد.

أخبار الدورى الأيطالى يوم 18-3-2019 عن خطة يوفنتوس لضم دى ليخت

ويحاول يوفنتوس الإيطالي الحصول على خدمات المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت لاعب فريق أياكس فى الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز خط دفاع الفريق.

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن سعى يوفنتوس لاستغلال مواجهتى اياكس الهولندى فى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، من أجل حسم صفقة المدافع دى ليخت، الذى يعد أبرز أولويات اليوفى لتدعيم دفاعات الفريق فى الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مسئولى يوفنتوس يرغبون فى عقد مجموعة من الجلسات مع مسئولى اياكس لإقناعهم بقبول العرض المقدم للحصول على مدافع الفريق صاحب الـ19 عاما.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يواجه منافسة شرسة على ضم دى ليخت، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها لاعب اياكس، الأمر الذى جعل عمالقة أندية أوروبا تسعى للحصول على خدماته فى مقدمتها برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.