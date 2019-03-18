فيديو.. علي معلول بابا نويل القلعة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علي معلول، الصفقة الأقوى في ميركاتو يناير، بشهادة الخبراء، نجم وجد الأهلي فيه ضالته التي بحث عنها طويلاً، بعدما أثبت الدولي التونسي أن مركز الظهير الأيسر يمكن أن يكون أهم مركز في المستطيل الأخضر، لما يقدمه من هدايا لزملائه داخل الملعب على طريقة بابا نويل.

الدولي التونسي وضع بصمته على 16 هدف سجلها المارد الأحمر في الموسم الجاري، عقب عودته من الإصابة التي كان قد تعرض لها في بداية الموسم ليفقد الأهلي واحداً من أهم عناصره حتى تماثله للشفاء بداية العام الجاري، ليعود موزع الهدايا مسجلاً 5 أهداف وصانعاً لـ 11 هدف أخر لزملاءه بالفريق.

معلول الذي انضم للأهلي في الانتقالات الصيفية بموسم 2016، قادماً من صفوف الصفاقسي التونسي، ليشارك مع المارد الأحمر في 87 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 29 هدفاً آخر لزملائه بالفريق كان أخرها هدفي تأهل الأهلي في ثلاثية المارد الأحمر بشباك شبيبة الساورة الجزائري في ختام دور المجموعات، ليضمن المارد الأحمر تأهله كأول مجموعته .

ولم تكن صدفة أن يخسر الأهلي نهائيين متتاليين في دوري أبطال أفريقيا، فقد فيهما المارد الأحمر أبرز عناصره الهجومية بسبب الإصابة، بعدما غاب علي معلول عن المشاركة في نهائي 2017 أمام الوداد، ثم نهائي 2018 أمام الترجي، واللذان خسرهما الأهلي مؤجلاً حلم الأميرة التاسعة الغائبة عن دولاب البطولات الأحمر منذ التتويج الأخير في 2013.

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الدولي التونسي بات يتسلق جبلاً على قمته محمود الخطيب نجم القلعة الحمراء ورئيس الأهلي الحالي ونخبة من رموز المارد الأحمر، أثبتوا على مدار تاريخ الساحرة المستديرة و النادي الأهلي الذي تخطى المائة العام بأنهم صنعوا من مجدهم الشخصي بطولات حمراء تغنت بها جماهير الأهلي بفضل مهارتهم الساحرة على المستطيل الأخضر .