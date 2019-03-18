شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يرفض الضغوط للعفو عن صبرى رحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى الضغوط التى مورست عليه من أجل العفو عن صبرى رحيل لاعب الفريق المنتقل لزعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الأهلى .

واكد طولان للمقربين أنه لن يتراجع عن موقفه الرافض لدخول صبرى رحيل للقائمة الأساسية للفريق إلا بعد الإلتزام والإنخراط مع زملائه فى التدريبات ، مؤكدا أن جميع اللاعبين سواسية أمامه ولن يشارك إلا اللاعب الجاهز فقط .

كان صبرى رحيل قد أثار أزمة مؤخرا داخل قلعة الشاطبى بسبب عدم مشاركته مع الفريق منذ حضوره من الأهلى وهو ما خلق حالة من الإستياء ضده من قبل الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان .