دجلة يستعد لسموحة بمواجهة النجوم وديًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مع نظرائهم بنادى النجوم على خوض مباراة ودية بينهما يوم الجمعة المقبل، على ستاد بترو سبورت.
ويستعد دجلة لمواجهة سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى، كما يستعد النجوم لمواجهة الداخلية يوم 31 من ذات الشهر.
ويحتل وادى دجلة المركز الـ 13 برصيد 27 نقطة، ويأتى النجوم فى المركز الـ 17 برصيد 23 نقطة.
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