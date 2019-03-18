تصريحات الأحد| وائل جمعة يتغنى بـ"معلول".. ورئيس الزمالك ينتقد جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم الأحد 17 مارس 2019.

مدرب نصر حسين داي: الزمالك استحق التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

أكد مزيان إيجيل المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري ، أنه واجه فريق قوي بحجم الزمالك، لافتا أن الفريق الأبيض استحق التأهل للدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

كلوب يكشف أسباب عدم تسديد صلاح ركلة الجزاء أمام فولهام

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، الأسباب التي أدت إلى عدم تصويب محمد صلاح لركلة الجزاء التي حصل عليها ساديو ماني خلال مواجهة فولهام، اليوم الأحد.

إيهاب جلال: هدف وادي "تاريخي".. ولم أصافح العميد لهذا السبب

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كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سبب عدم مصافحة حسام حسن مدرب سموحة عقب المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري.

وائل جمعة يتغنى بعلي معلول "رئيس قسم السعادة"

أشاد وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، بقدرات التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، بعد تألقه في مباراة شبيبة الساورة الجزائري أمس السبت بدوري أبطال إفريقيا.

رئيس الزمالك: الاتحاد الأفريقي يكرهنا .. وجروس وتر الجمهور

أكد رئيس الزمالك، أن كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض كان سببا في توتر الجماهير طوال اللقاء أمام نصر حسين داي الجزائري بالكونفدرالية ، بسبب قراراته في تأخير استبدال اللاعبين، في ظل ظهور البعض مجهد ويحتاج للتغيير

ميدو: الفوز بالكونفدرالية هذا الموسم في متناول الزمالك

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، على تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبي أمام نصر حسين داي الجزائري، بالجولة السادسة بدور المجموعات للبطولة الأفريقية.