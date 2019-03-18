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حقيقة انتقال مبابي إلى فريق ريال مدريد

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إنتشرت شائعات خلال الفترة الأخيرة عن احتمال رحيل مبابي ونيمار لاعيبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلي صفوف الإسباني.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي مبابى لصحيفة "ماركا" الإسبانية

أن أحد أقارب مبابى أكد  أن اللاعب ينتظر بشدة عرض رسمي من الفريق الملكي لينضم لصفوفة الصيف المقبل.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة

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"جورنال دي دوماس" الفرنسي: "الانتقال لريال مدريد؟ أنا الآن بعمر 19 عامًا ولا أدرى ما الذي سيفعلونه حينما أصل إلى 23؟".

جدير بالذكر أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ألمح برغبته التعاقد مع مبابي وزميله في الفريق دا سيلفا.

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