حقيقة انتقال مبابي إلى فريق ريال مدريد

إنتشرت شائعات خلال الفترة الأخيرة عن احتمال رحيل مبابي ونيمار لاعيبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلي صفوف ريال مدريد الإسباني.
وكشفت مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي مبابى لصحيفة "ماركا" الإسبانيةأن أحد أقارب مبابى أكد أن اللاعب ينتظر بشدة عرض رسمي من الفريق الملكي لينضم لصفوفة الصيف المقبل.
وقال مبابي في تصريحات لصحيفة
جدير بالذكر أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ألمح برغبته التعاقد مع مبابي وزميله في الفريق نيمار دا سيلفا.
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